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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتعرض لضغط سلبي – تحليل - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار مقابل الفرنك مجدداً ليقترب من الدعم المحوري 0.9990، لكن بما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار الارتداد صعوداً للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 1.0128.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9980 والمقاومة 1.0100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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