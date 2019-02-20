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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول التعافي – تحليل - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليندفع نحو المقاومة المحورية 0.7165 دون أن يتمكّن من تأكيد اختراقها، ليبقى السعر عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة المذكورة والدعم 0.7085، مما يبقي على موقفا الحيادي قائماً حتى الآن.
نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 0.7220 وتمتد إلى 0.7300، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 0.7000 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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