شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد آند بورز":استقرار متوقع لأداء البنوك بالإمارات خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز"إس آند بي جلوبال"للتصنيفات الائتمانية استقرار أداء البنوك في الإمارات خلال العام الجاري.

وخلال لقاء صحفي عقدته الوكالة في مقرها بدبي مؤخرا، قال محمد دمق، محلل الائتمان الأول لدى الوكالة، إن الاستقرار المتوقع في القطاع المصرفي يأتي نتيجة استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد المحلي والرسملة القوية للبنوك.

وأشار إلى أن تلك النظرة تأتي أيضا لتحسن أوضاع السيولة، علاوة على صفقات الاندماج في القطاع التي تعد من نقاط القوة حالياً، مضيفا أن ما يقارب 90% من تصنيفات الوكالة للبنوك الإماراتية تضمنت استمرار النظرة المستقرة للعام الجاري.

ورجح استقرار مستويات النمو في الإقراض وبنسبة مقاربة لما تحققه المصارف الخليجية عند 5%، بدعم من ارتفاع نسب النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل عام بفعل قوة الاستثمارات العامة، بحسب صحيفة البيان.

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وعن الاندماجات بالقطاع، قال إن البنوك باتت تميل إلى إجراء صفقات الاندماج على نحو أكثر من ذي قبل، وخاصة بعد نجاح صفقة اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، في ظل سوق يتنافس فيه أكثر نحو 40 بنكاً.

وأضاف أن عمليات الاندماج التي تشهدها بعض البنوك تسهم في تعزيز قوة النظام المصرفي، وسيكون لها تأثير إيجابي على الصعيد الائتماني.

والإمارات الآن بصدد صفقة اندماج كبرى أخرى بين ثلاثة بنوك وهي:بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، والمتوقع أن تتمخض عن قوة مصرفية إقليمية يبلغ حجم أصولها 110 مليارات دولار.

وشهدت الإمارات في 2016 صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، لتتمخض عن كيان مصرفي عملاق هو الأكبر من حيث حجم الأصول وهو بنك أبوظبي الأول.

وسبق هذا الاندماج عملاق آخر بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في بنك الإمارات دبي الوطني.