شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق عالمية تسعى لشراء حصة بشبكة أنابيب نفط مملوكة لـ"أدنوك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتفاوض صندوق "بلاك روك" وصندوق "كيه كيه آر" لإدارة الأصول على شراء حصة بقيمة 4-5 مليارات دولار بشبكة أنابيب مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي صفقة شديدة الأهمية على طريق انفتاح أبوظبي على الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

وتستغل شركة أدنوك عملية خصخصة شبكتها للأنابيب من أجل تنويع مصادر التمويل وجذب مزيد من رأس المال الأجنبي، ، بحسب صحيفة البيان.

وتنتج شركة أدنوك أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من النفط، تمثل 3% من الإنتاج العالمي، مما يجعلها من أكبر مجموعات الطاقة في العالم.

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وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك " أمس عن حصولها على تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة "AA+" من وكالة "فيتش".

يُذكر أن كلاً من "بنك أوف أميركا ميريل لينش" و"سيتي جروب" قاما بتقديم الاستشارات الفنية اللازمة خلال عملية التصنيف الائتماني.

وكانت شركة أدنوك قد باعت أسهماً في وحدتها للتوزيع في اكتتاب أولي عام 2017.