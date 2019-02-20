شكرا لقرائتكم خبر عن 141 مليون مشترك في "اتصالات" بنهاية 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل عدد مشتركي مجموعة اتصالات الإماراتية بنهاية 2018 إلى 141 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 1% مقارنة بالعام 2017.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المجموعة وصلت قاعدة المشتركين بها في دولة الإمارات فقط إلى 12.6 مليون مشترك.

وأعلنت المجموعة أمس عن نتائجها المالية الموحدة للشهور ال 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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ووصلت الإيرادات الموحدة للمجموعة إلى 52.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 8.6 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 2.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت ربحية السهم الواحد في الربع الرابع من العام 2018 إلى 23 فلساً و99 فلساً عن العام 2018 كاملاً، بزيادة بلغت نسبتها 2.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واقترح مجلس الإدارة توزيع 40 فلساً للسهم عن النصف الثاني من العام 2018.