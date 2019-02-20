شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف عن إطلاق 3 شركات للمدفوعات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف عبدالله السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن إطلاق ثلاث شركات في مجال تقنية المدفوعات رسميا، من تسع شركات تقدمت بطلبات لدخول السوق السعودية.

وقال السواحة إن الشركات الثلاث هي "إس تي سي" للمدفوعات، وبيان للمدفوعات، وهللة، فيما ستدخل بقية الشركات الست لاحقا،

ولفت إلى أن هذه الشركات ستدخل ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التي تعد من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح، أن "إس تي سي باي" هي شراكة بين "ويسترن يونيون" و"الاتصالات السعودية"، وشركة "هللة"، هي شراكة ما بين "زين" ورياديين سعوديين.

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وأشار إلى أن هناك مستهدفا في "ساما" ضمن برنامج تطوير القطاع المالي برفع مستوى التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية، من خلال خدمة "مدى باي" لتفعيل المنظومة البنكية الحالية.

وعلى صعيد التحول الرقمي، كانت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" ومصرف الإمارات المركزي قد أوضحتا في بيانٍ مشترك، أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية.

وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من المصارف في كل دولة.

وعلى الصعيد ذاته فبالإمارات، توقع عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، أن يتم اعتماد نظام إصدار العملات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2019.

وتأتي تلك التصريحات لتتوافق مع تصريحات سابقة لمسؤولين آخرين بالدولة، حيث قال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في ديسمبر 2017 إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.