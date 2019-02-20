شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 42.1 مليون دولار حجم واردات مصر من لعب الأطفال فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم استيراد مصر من ألعاب الأطفال وغيرها من الألعاب كالبياردو ولوازمه، بلغ نحو 42.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018.

وبحسب البيانات الإحصائية، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، جاءت تفاصيل واردات مصر من ألعاب الأطفال وقيمتها كالتالى :

- دمى للزينة، بقيمة 144.985 ألف دولار.

Advertisements

- لعب الأطفال يمكن أن تلامس الفم، بقيمة 172.307 ألف دولار.

- لعب أطفال بشكل مسدسات أو بنادق يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز أو السهام، بقيمة 2778 دولار.

- بالونات لعب، بقيمة 28.826 ألف دولار.

- ترسكلات وسكوتر وألعاب مماثلة ذات عجلات وبازل بمختلف أنواعه، بقيمة 34.236 مليون دولار.

- بلياردو ولوازمه، بقيمة 95.721 ألف دولار.

- ألعاب أخرى تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقدية أو بقطع بديلة، بقيمة 234.806 ألف دولار.

- ورق لعب من لدائن، بقيمة 283.534 ألف دولار.

- ورق لعب من مواد أخرى، بقيمة 421.492 ألف دولار.

- أجهزة ألعاب فيديو، بقيمة 6.448 مليون دولار.