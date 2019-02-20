شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صور لمقر شركة سيمنس فى برلين وأبرز مشروعاتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شركة سيمنس الألمانية واحدة من أهم شركات الطاقة والتكنولوجيا فى العالم تعرف على أبرز معلومات عن الشركة وصور لمقرها الرئيسى فى برلين.

1 – شركة سيمنز بالألمانية: Siemens هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ميونخ بألمانيا وهي أكبر شركة فى أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة. تأسست الشركة عام 1847 في برلين، بروسيا على يد إيرنست سيمنز.



ادارة شركة سيمنس

2- أنشئت شركة سيمنز الألمانية 3 محطات توليد كهرباء بقدرة 14 ألف ميجا وات ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس.

3 – توفر المحطات الثلاث الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها مكنت البلاد من توفير نحو 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود.



مقر شركة سيمنس

4- تعتمد المحطات على 24 توربينة من توربينات سيمنز الغازية طراز H-Class والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التى تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادل حرارى إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.

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5 – زودت المحطات قدرات مصر من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 45%

6- تعتمد المحطات الثلاث، التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، على الغاز الطبيعي بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4,8 غيغاوات وبإجمالي قدرة تصل إلى 14,4 غيغاوات.



محرر الخليج 365 امام المقر فى برلين

7 - تعتبر شركة سيمنز من أكبر الشركات العالمية في مجال الكهرباء وأنظمة الاتصالات وأنظمة التحكم الإلكترونية والأدوات الكهربائية وأيضا في التجهيزات الطبية وفي مجال التشييد والبناء وفي قطاع خدمات الأعمال والأدوات المنزلية والمكيفات والتليفونات المحمولة والإنذارات المنزلية والحواسيب المحمولة.

8 - يصل الحجم السنوى لأعمال شركة سيمنز إلى ما يقرب من 9,80 مليار يورو، ويعمل بها 447,000 موظف في 400 موقع للإنتاج في 45 دولة، ولها مكاتب للبيع والتسويق في 192 دولة ؛ وتعد شركة سيمنس إحدى كبريات شركات الاستثمار المتكاملة وأحد العناصر الفعالة على مستوى العالم في مجال الإلكترونيات والكهرباء.



جانب من مقر سيمنس

9 - أطلقت شركة Siemens صندوق المستقبل لتشكيل التحول الهيكلي في ألمانيا لتمويل مشاريع التأهيل في ألمانيا حتى نهاية السنة المالية 2022 ، وستقدم شركة Siemens ما يصل إلى 100 مليون يورو لمثل هذه المشاريع ، بالإضافة إلى ميزانية الشركة السنوية العادية التي تبلغ حوالي 500 مليون يورو للتدريب والتعليم المستمر ، منها 290 مليون يورو في ألمانيا.





الزميل عبد الحليم سالم أمام مدخل الشركة

10 – تعمل الشركة فى مشروعات مصرية بقيمة تبلغ نحو 8 مليارات دولار اغلبها فى مجال الطاقة .