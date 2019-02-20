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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يسجل ادنى مستوى في شهر ونصف -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.271 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى في شهر ونصف، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 0.275 درهم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات اقل قد تصل الى 0.25 درهم كمستوى اول ثم 0.22 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.29 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.27 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.28 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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