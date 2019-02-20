شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يفشل في التجاوز -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.51 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.483 درهم، مكون نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة أخرى لمستوى الدعم 0.45 درهم كمستوى اول ثم 0.39 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.51 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.46 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط