شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5.05 درهم، وهو ادنى مستوى له خلال الجلسة وأيضا سعر الفتح، في ظل استمرار تدني كميات التداول منذ بداية الأسبوع الحالي، ويقترب السهم حاليا من الحد العلوي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 4.96 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.03 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.07 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط