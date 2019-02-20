شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 1.20 درهم، فقد عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 1.13 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية العام الحالي، مخترقا بذلك مستوى الدعم المذكور، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.02 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.10 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.15 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط