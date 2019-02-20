شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الثلاثاء لينهي الجلسة عند مستوى 10.30 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 10.40 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه طيلة الأسبوع الحالي والماضي، كما يلامس السهم حاليا خط القناة الصاعدة قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم في عملية جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9.70 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10.27 درهم وبين مستوى المقاومة هو 10.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط