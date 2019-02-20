شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يغلق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.20 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 1.15 درهم، مما يعكس ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 1.35 درهم، خاصة في ظل الدعم الإيجابي المقدم من خلال مؤشر القوة النسبية، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.17 وبين مستوى المقاومة هو 1.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد