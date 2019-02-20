شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يتمكن من الارتفاع مرة أخرى -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 4.33 درهم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها منذ بداية الشهر الحالي، ليلامس بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 4.40 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 4.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.22 وبين مستوى المقاومة هو 4.48 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد