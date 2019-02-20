- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يعكس إشارات سلبية -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف للغاية خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9.16 درهم، في ظل تواضع كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك انطلاق إشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8.60 درهم كمستوى اول ثم 8.20 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.55 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9 وبين مستوى المقاومة هو 9.20 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يعكس إشارات سلبية -تحليل صباحي- 19-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.