شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يعكس إشارات سلبية -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف للغاية خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9.16 درهم، في ظل تواضع كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك انطلاق إشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8.60 درهم كمستوى اول ثم 8.20 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.55 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9 وبين مستوى المقاومة هو 9.20 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط