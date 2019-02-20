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شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2.20 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2.22 درهم، لذلك مازالت الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 2.13 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 2.23 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.17 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.22 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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