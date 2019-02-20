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شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 0.95 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 0.90 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يشير الى تنامي القوى الشرائية، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع وإعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 1.02 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.90 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.94 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.97 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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