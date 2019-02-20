شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5035 نقطة، مسجلا اعلى قيمة عند 5045 نقطة، بينما ادنى قيمة عند مستوى 5032 نقطة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار الضغوط البيعية على المؤشر والتي نتوقع ان تهبط به لمستوى الدعم 4940 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5070 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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