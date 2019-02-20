شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 2565 نقطة، ليتقدم بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 2600 نقطة، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث يقابل خط القناة الهابط طويل الأجل، والذي نتوقع ان يشهد المؤشر عنده عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2450 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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