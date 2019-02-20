شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 9982 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، في ظل استمرار التداول في نطاق ضيق لثالث جلسة على التوالي، مما يشير الى حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، ومازالت رؤيتنا للمؤشر سلبية ونتوقع الانخفاض لمستوى الدعم 9800 نقطة كمستوى اول ثم 9400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10100 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.