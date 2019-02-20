شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي - تحليل صباحي - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء ارتفاعه الأخيرة نتيجة اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 39.26 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00، طيلة ثبات الدعم 5400.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5400.00 ومستوى المقاومة 5511.00 .