الارشيف / الاقتصاد

مؤشر الكويت يرتفع بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي - تحليل صباحي - 20-02-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي - تحليل صباحي - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء ارتفاعه الأخيرة نتيجة اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 39.26 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

 

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00، طيلة ثبات الدعم 5400.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5400.00 ومستوى المقاومة 5511.00 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت يرتفع بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي - تحليل صباحي - 20-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا