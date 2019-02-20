شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق على انخفاض جديد – تحليل صباحي – 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على انخفاض جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -52.23 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8400.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8910.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8677.00 .

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