شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات في مجملها إيجابية والأنظار على المحادثات التجارية ومحضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء وانخفضت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء وسط التطلع للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون.

هذا وقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء لكون المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، موضحاً أنه متفائل حيال التوصل لاتفاق تجاري قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية بحلول مطلع الشهر المقبل، ومضيفاً أن الموعد النهائية للهدنة ليس "موعد سحري"، وفي نفس السياق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مطلع الأسبوع أن جول المحادثات التجارية بين بلادها والصين في واشنطون تبدأ الثلاثاء.

كما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرز آنذاك أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر هو من سيقود المفاوضات التجارية مع الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والذي أكد بالأمس أنه سيزور الولايات المتحدة من أجل استكمال المباحثات التجارية بين البلدين، موضحاً أنه سيلتقي مع كل من وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي.

وأوضحت ساندرز أيضا أن كل من وزير الخزانة الأمريكي ووزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو والمستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي سيحضرون المفاوضات التجارية، وأن المفاوضات ستركز على الإجراءات الهيكلية التي يجب على الصين اتخاذها والتي تؤثر على التجارة، وأنه سيتم التأكيد على أن الصين ستشتري المزيد من السلع والخدمات الأمريكية.

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بخلاف ذلك، يتطلع المستمرين أيضا عن كثب لما سوف يسفر عنه محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً آنذاك.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.51% ليربح 8.12 نقطة ويصل إلى المستوى 1,614.64، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.76% ليربح هو الأخر 161.73 نقطة ويصل إلى المستوى 21,464.38.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليربح 6.33 نقطة ويصل إلى المستوى 3,445.94، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.03% ليخسر 0.72 نقطة ويصل إلى المستوى 2,754.92.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 1.09% ليربح 308.81 نقطة ويصل إلى المستوى 28,536.94، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.24% ليربح هو الأخر 27.26 نقطة ويصل إلى المستوى 2,232.89.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.26% ليربح 23.72 نقطة ويصل إلى المستوى 9,247.98، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.22% ليخسر 13.38 نقطة ويصل إلى المستوى 6,093.50.