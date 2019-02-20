شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار الأجور في استراليا خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث والتوقعات عند 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.3% متوافقة مع التوقعات.

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