شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع العجز في الميزان التجاري الياباني بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 0.37 تريليون ين مقابل 0.22 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 0.17 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة للميزان التجاري السلعي اتساع العجز إلى 1.45 تريليون ين مقابل 0.06 تريليون ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 1.03 تريليون ين.

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