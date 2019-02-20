شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الاتصالات: حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول تصل إلى 92 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن حجم الاشتراكات الحقيقي بالهاتف المحمول يصل لنحو 92 و 900 الف عميل.

وأوضح عبد الواحد فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن التقارير الأخرى الصادرة بشأن عدد مشتركى المحمول و التى تتضمن عدد أكبر من تلك النسبة تعود لما أعلنه الشركات لحجم الاشتراكات ولكن الجهاز بقوم بحساب عدد المشتركين وفقا لما يظهر على الشبكة من الخطوط النشطة، متوقعا بالا يشهد حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول انخفاضا جديدا.

و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو هيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية - بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 و يراعي في سبيل اضطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين، وهو المسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية.