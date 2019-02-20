شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم يتراجع في يناير لأول مرة منذ 14 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

أبان تقرير الهيئة العامة للإحصاء تراجعا في مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، لشهر يناير 2019، بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، ليسجل أول تراجع منذ 14 شهراً.

وأرجعت الهيئة في تقرير أصدرته أمس الانخفاض إلى تلاشي الأثر الحسابي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك بعد مرور عام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار الطاقة الذي بدأ اعتباراً من شهر يناير 2018.

وقالت الهيئة: إنه كان لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى المنخفض بنسبة 7.7% تأثيره الواضح عطفاً على أهميته النسبية التي تشكل 25.38% من الأهمية النسبية الإجمالية للأقسام المكونة للرقم القياسي العام.

وعلى أساس شهري سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير 2019 انخفاضاً نسبته 0.3 % مقارنة بما كان عليه خلال الشهر السابق ديسمبر 2018، وبلغ 105.9 لشهر يناير مقابل 106.2 لشهر ديسمبر 2018.