رفع طاقة محطة أم القيوين للتحلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مجلة «ميد»، إن تعديلا طرأ على الطاقة الإنتاجية لمحطة أم القيوين المستقلة لتحلية المياه، حيث ارتفعت إلى 150 مليون جالون يوميا أو ما يعادل ثلاثة أضعاف طاقتها الأولية حسب الخطة.

وقد انضمت شركة مبادلة إلى الائتلاف الذي يطور المحطة بقيادة شركة «أكوا باور» السعودية التي تملك حصة بنسبة 40% من الشركة الوليدة التي تتولى إنشاء وتشغيل المحطة، كما حصلت مبادلة على حصة مماثلة، والحصة المتبقية تملكها هيئة الكهرباء والمياه الاتحادية«فيوا».

وكان الائتلاف الذي تقوده «أكواباور» قد تقدم بأدنى الأسعار في المناقصة الخاصة بالمحطة التي جرت في فبراير/شباط من العام الماضي وبلغ سعر العرض 91.58 سنتا لكل متر مكعب من المياه، وجاء أدنى بنسبة 12% من العرض الثاني.