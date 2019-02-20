شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شركة سعودية تشارك باجتماعات مجلس الأعمال المشترك السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعقد مجلس الأعمال المصرى السعودى يوم السبت المقبل 23 فبراير فى القاهرة، برئاسة عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل رئيس الجانب المصرى، والشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة والغرفة الإسلامية رئيس الجانب السعودى فى المجلس. ويشارك فى مجلس الأعمال المشترك قرابة 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية وشركات مصرية، بهدف وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. الاجتماع سيناقش آليات تفعيل خطة عمل الاتحادين لتنمية العلاقات الاقتصادية، والتعاون فى مشاريع مشتركة بأفريقيا، واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واتحاد الغرف الأفريقية، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة، بالإضافة للتصنيع المشترك فى مصر لتعظيم استفادة الجانبين من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية.

كانت هذه تفاصيل خبر 100 شركة سعودية تشارك باجتماعات مجلس الأعمال المشترك السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.