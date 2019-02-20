شكرا لقرائتكم الاردن: حزمة من المشاريع التنموية في البادية الاردنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - نورما نعمات | منذ 5 ساعات في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 20:50

أعلن وزير الزراعة ووزير البيئة إبراهيم الشحاحدة عن إطلاق حزمة من المشاريع التنموية في البادية الأردنية ووضع خطة تكاملية لبرنامج عمل التعويضات البيئية للمساهمة في خلق فرص عمل مستدامة لأبناء البادية من خلال الجمعيات المختلفة في مناطق البادية الاردنية.



وأضاف الشحاحدة في تصريح صحافي اليوم (الثلثاء) ان الخطة المحدثة لبرنامج التعويضات البيئية تتركز على ثلاثة محاور رئيسية آخذين بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتبقية وللمشاريع المنبثقة عن الخطة وتساهم في إحداث نقلة نوعية في مناطق البادية الأردنية لجهة تحسين الظروف المعيشية والحفاظ على الثروة الحيوانية باعتماد التقنيات الحديثة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية وإيجاد مسطحات خضراء وزراعة النباتات والأشتال المحلية بالشكل الذي يعزز مداخيل العائلات فيها مؤكدا أن هذه الخطة الجاري تنفيذها ستسهم في تأمين ما يزيد على ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء البادية الأردنية، وستضع حداً للعشوائية السائدة في تسويق المنتجات التي تصنع في البادية وفتح آفاق جديدة لمنتجات إضافية سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تراثية.

وأضاف قائلا: "أننا معنيون بإيجاد حلول مستدامة لمشاكل تسويق فائض منتجات الجمعيات المختلفة حيث سيتم إنشاء معرض دائم للمنتجات وفق أعلى المواصفات البيئية مركزه العاصمة عمان لربط وتفعيل المنتج المحلي بالأسواق الكبيرة محليا وعالمياً إلى جانب تفعيل دور صندوق دعم الثروة الحيوانية وصندوق إدارة المخاطر الزراعية في البادية الأردنية من خلال برامج شاملة للمشاريع وفق منظومة متكاملة تؤمِن الحصول على نتائج إيجابية تحقق الغاية المرجوة منها.

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وأكد على ان الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع التي أثبتت جدواها والتي من أبرزها مشاريع تحسين الغطاء النباتي الطبيعي والتنوع الحيوي ورفع إنتاجية المراعي بزراعة الشجيرات الرعوية باستخدام تقانات الحصاد المائي وحماية المواقع التي تم تأهليها وفي هذا السياق أكد الشحاحدة أنه تم زراعة 44 ألف دونما من الشجيرات الرعوية، ورفع كفاءة إنتاجية الثروة الحيوانية في البادية وإنشاء الجمعيات التعاونية والوحدات الميدانية في البادية بمواصلة تقديم الحوافز لمربي الثروة الحيوانية والجمعيات التعاونية الرعوية.

وبهذا الصدد قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية بشراء وتوزيع اللقاحات والعلاجات البيطرية لما يزيد عن خمسة ملايين رأس من الأغنام، ونفذ البرنامج بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بنشر وتوزيع 1340 من الكباش والنعاج على 85 جمعية تعاونية و266 عائلة في مناطق البادية، هذا الى جانب تجهيز وتشغيل 10 عيادات بيطرية متنقلة وشراء 12 مغطس (جرار زراعي مع تنكات رش) ووزع 120 آلة حلابة على مربي الغنام والجمعيات التعاونية .

واشار الى أن البرنامج الذي ساهم في تمويل تعلية سد الوالة بكلفة 39 مليون دولار خصص منها 7 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع الأعلاف الخضراء بعد أن أثبتت جدواها للمساهمة في سد النقص الحاد في إنتاج الأعلاف التي تعتمد في معظمها على الإستيراد من دور الجوار.

ومن الجدير ذكره ان برنامج التعويضات البيئية كان أنشأ 88 حفيرة و4 سدود بسعة تخزينية تقارب 7 مليون متر مكعب موزعة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، وامتلئت بالمواسم المطرية السابقة، ويقوم البرنامج حاليا على تنفيذ 15 حفيرة بسعة تخزينية حوالي 877 الف متر مكعب وسد بسعة تقارب 350 الف متر مكعب، يهدف الى تأمين مياه الشرب لأصحاب الثروة الحيوانية ورفد المياه الجوفية في المملكة.