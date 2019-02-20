«الإمارات دبي الوطني» يوائم المسؤولية الاجتماعية والتسامح

تماشياً مع مبادرة «عام التسامح» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن مواءمة أهدافه المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2019 مع الأركان السبعة التي يقوم عليها البرنامج الوطني للتسامح.

تتمحور النقاط الرئيسية التي سيركز عليها برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني لعام 2019 على تحسين منصات التبرع، وتعزيز الوعي المالي، وحفز جهود العمل الطوعي، والتعاون مع النظراء من الشركات في إطار المسؤولية الاجتماعية المستدامة.

وقال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: يحرص البنك على دعم رؤية القيادة الرشيدة، والتزامها بترسيخ قيم التسامح والشمولية، وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة في مجتمع الدولة المتنوع. ونهدف في عام 2019 إلى تبنّي المفهوم الجوهري للتسامح، عبر ضمان تصميم كافة أنشطتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بأسلوب يتيح لها إحداث فرق إيجابي واضح في حياة الأفراد والمجتمع والدولة ككل.

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وضمن محور التطوع، استكمل برنامج بنك الإمارات دبي الوطني المؤسسي التطوعي الداخلي «إكستشينجر» نحو 36 ألف ساعة العام الماضي. ويوفر البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2015، منصة تتيح للموظفين والشركاء إمكانية ردّ الجميل للمجتمع عبر مجموعة متنوعة من القضايا التي تشمل تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز الثقافة المالية، وتمكين المرأة، والصحة والعافية، والبيئة، وتنمية المجتمع. وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، ساهم برنامج «إكستشينجر» بإحداث تأثير إيجابي مباشر في حياة أكثر من 143,800 فرد في المجتمع.

ويلتزم البنك بمحور التسامح في بيئة العمل، عبر جهوده الداعمة لأصحاب الهمم تحت مظلة برنامجه «معاً بلا حدود». وتوفر «شبكة الوظائف» في بنك الإمارات دبي الوطني حلقة وصل بين أصحاب الهمم المستعدين لخوض الحياة المهنية، والشركات الراغبة بإدماجهم في كوادرها البشرية وتعزيز تنوعها. ومنذ إطلاقها في عام 2017، ساهمت في تأمين فرص وظيفية لأكثر من 50 فرداً من أصحاب الهمم.

وباعتباره جهة عمل كبرى تضم كادراً بشرياً قوامه أكثر من 10,000 موظف بدوام كامل من أكثر من 70 جنسية، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً بالتسامح في بيئة العمل ويوفر لموظفيه بيئة عمل متنوعة وشاملة تتيح للجميع من مختلف الثقافات فرص التطور والازدهار. وقد عينت المجموعة في 2018 نحو 36 موظفاً من أصحاب الهمم في مناصب متنوعة في البنك وشركة «تنفيذ» التابعة له، إضافة إلى تحويل 40 فرعاً إلى مساحات صديقة لأصحاب الهمم.