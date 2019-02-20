«سيدات أعمال» عجمان ووفد من طاجيكستان يبحثان الشراكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بحث مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان التعاون مع وفد جمهورية طاجيكستان في عدد من القطاعات ومنها الملابس والأغذية والسياحة العلاجية وغيرها من المجالات وذلك خلال لقاء مشترك عقد في الحمرية الشارقة، وترأست وفد مجلس سيدات أعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس المجلس وضم الوفد عدداً من عضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية اللقاء ودوره في تشجيع الشراكة بين سيدات أعمال الطرفين وتبادل الخبرات والرؤى لتنفيذ مشاريع مبتكرة تعزز تنافسية سيدات ورائدات الأعمال، موضحة أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تنويع مشاريعه ومبادراته وشراكاته لخدمة عضوات المجلس وسيدات الأعمال والأسر المنتجة.

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وخلال اللقاء استعرض مجلس سيدات أعمال عجمان أهم المبادرات والمشاريع الخاصة بالمجلس والتي تستهدف دعم سيدات الأعمال والأسر المنتجة للمساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وتعرف الحضور على رخصة «بدايات» وأهم المعارض التي ينظمها المجلس إلى جانب المبادرات التابعة للمجلس ومنها «ريوقي» و «رفوف» و«لقطة» و«سيارتي»

واستعرض وفد جمهورية طاجيكستان أهم المشاريع والمنتجات الخاصة بسيدات الأعمال وأهم الفرص الاستثمارية التي تعزز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين.

و استعرض الطرفان أهم الفعاليات والمعارض والملتقيات لعام 2019 وإمكانية المشاركة فيها لتوطيد التعاون الاقتصادي بين عجمان و طاجيكستان.