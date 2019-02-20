شكرا لقرائتكم خبر عن قانون استخدام الألواح الشمسية على المنازل أمام مجلس الوزراء قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وبحضور سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، موضوع سياسة وزارة الطاقة.

وشدد المجلس على أهمية الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في إطار التخطيط الاستراتيجي للمستقبل والعمل لأن تكون الدولة منصة عالمية لنقاشات مستقبل الطاقة بحكم ريادتها ومبادراتها ومشروعاتها وما راكمته من خبرات ومعارف والتي جاءت كأسس وركائز تجعل من الإمارات مركزاً ونموذجاً عالمياً ملهماً في طاقة المستقبل والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، بما تبذله من جهود في دعم الدول الأخرى على هذا الصعيد، وما تمتلكه من مقومات أبرزها أجندة الإمارات الخضراء 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، واستراتيجية الطاقة 2050 التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة والنظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في الدولة إلى 44%.

وقالت الدكتورة القبيسي، الحكومات الذكية تصنع المستقبل لمصلحة مواطنيها، وتسعى إلى الاستثمار في حياة الشعوب ورفاهيتها، مضيفة، إن جلسات القمة العالمية للحكومات التي عقدت مؤخراً في دبي بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاءت من أجل مناقشة التحديات التي تواجه حكومات المستقبل، وبما يعكس دور الإمارات المتنامي في إلهام العالم، وقيادة جهود الابتكار والتطوير من أجل أهداف التنمية المستدامة 2030.

الطاقة الشمسية

وأكد سهيل المزروعي أنه تم إعداد مشروع قانون استخدامات الألواح الشمسية على أسطح المنازل وفي مرحلة وضعه في صورته النهائية قبل رفعه لمجلس الوزراء، كما انه جاري إعداد مشروع الاستفادة من الطاقة الشمسية والذي يتلخص في تخزين الزائد من الطاقة الشمسية وإعادتها لصاحبها عند الحاجة لها، مشيراً إلى انه لا يوجد أي تحدي في المنظور القريب أو المتوسط في استخدامات مصادر الطاقة والمنتجات البترولية.

وقال المزروعي: تم تحقيق خفض في تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 85% خلال الفترة ما بين عام 2013 إلى 2018 مشيرا إلى الاستمرار في البحث والتطوير لمزيد من التخفيض بالتعاون مع القطاع الخاص.

أسواق النفط

من جانب آخر قال وزير الطاقة والصناعة من المتوقع تحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول من العام الجاري مشيراً إلى أن الإمارات ملتزمة بإنتاج 3 ملايين و 72 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن تحقيق التوازن في الأسعار يسير في الاتجاه الصحيح وأن تخفيض إنتاج البترول في يناير/كانون الثاني يسير بشكل إيجابي.

براكة

وأكد الوزير رداً على موضوع تحديد نسبة 27% في 2021 من الطاقة المتجددة من مشروع براكة، أن الاستراتيجية تناولت المشاريع القائمة والتي بدأت في 2007، لذلك تم وضع 27% مستهدف من مشروع براكة وهي 5700 واط، ومجرد انتهاء هذا المشروع سيعطي نسبة 25 بالمائة من الطاقة، مضيفا أننا وصلنا إلى ما نستهدفه وهذه مرحلة من مراحل التنفيذ، ومشروع براكه سيستكمل مشيراً أنه عندما وضعت الاستراتيجية روعي توفير 25% من الاحتياجات من الطاقة، مؤكدا أن المشروع ينفذ حاليا وعند اكتماله وتشغيله سيستمر في توليد الطاقة لمدة 60 عاما.

وأضاف تم التسريع في مشاريع الطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية هي متقطعة بساعات محددة ولذلك يجب أن يكون هناك بديل مكافئ لحاجة الدولة، والغاز من أفضل مصادر توليد الطاقة الأحفورية، وسنحقق المستهدف الكلي لتخفيض ثاني أكسيد الكربون.

وقال جميع الجهات والهيئات مرتبطة وهناك ربط خليجي وجاهزون لأي طارئ ولكن هناك فرق كبير بين مصادر التوليد والدمج بين الطاقة المولدة تتم وفق أسس، مشيراً أن كلفة الطاقة الشمسية المعتمدة على بطاريات غالية جدا وتنفذ في النوع الذي يولد 16 ساعة، وهذه تقنية جديدة على مستوى العالم ولدينا مشاريع طموحة فيها.

وأضاف كل هيئة لديها برامج معنية بالترشيد وهناك مبادرات نفذت حول استهلاك المياه وتم تبديل المرشدات لبيوت المواطنين ونتوقع أن ينتج عنه نسبة خفض تصل إلى 18%، وهناك عمل على إعادة تأهيل المساكن التي فيها استهلاك كبير في الكهرباء، مشيرا إلى أن 20% من المواطنين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء والماء، و50% من المواطنين مرشدون.

رفع الأسعار

وأكد الوزير أن أسهل طريقة للحد من استهلاك المياه والكهرباء هو رفع الأسعار، ولكن التوجه لا نريد رفع الأسعار على المواطنين، ونركز على الحد من استخدام الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والكهرباء بحيث لا تكون موجودة في أسواق الدولة، ونتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للحد من الأجهزة التي تستهلك المياه ونضع مواصفات صديقة للمياه وتقلل الاستهلاك.

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وقال وزير الطاقة والصناعة إننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم لتضمين باب شامل عن ترشيد استهلاك الماء والكهرباء في المناهج التعليمية للتغير من السلوك العام.

وأضاف نسبة التوطين عالية والتخصصات الفنية وصلنا إلى ما يقارب من 60% ولكن بعض التخصصات الفنية بحاجة للحصول على الكادر المناسب، واعتقد أن الراتب لن يكون عائقاً والخبرة هي المطلوبة وتم استقطاب بعض المواطنين الذين عملوا في شركات القطاع الخاص، وهذا تحد عام لقطاع كامل وليس للوزارة، ولدينا كفاءات من المواطنين وسيتم تأهيلهم قريبا.

تخزين الطاقة الشمسية

وأوضح الوزير حول تخزين الطاقة الشمسية هناك خطط وتجارب للاستفادة في التخزين ولدينا نسبة تركيز الطاقة الشمسية عالية، ولكن الأمر متعلق كيف زيادة نسبة الاستفادة من 8 ساعات إلى 16 ساعة في عملية التخزين وهناك عمل على هذا الموضوع ولكن كلفته أعلى من كلفة إنتاج الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي، ونعمل على تجريب تقنية جديدة مثل استخدام السدود في إنتاج الطاقة، مشيراً إلى أن مجال البحث العلمي مطروح وأتأمل خيراً أن نصل إلى حلول مستقبلاً، مضيفاً نحن نتحدث عن بديل للبطاريات في ظل إننا نستخدم نوعين في التخزين، مضيفاً أنه لن يتم رفع الكلفة إلا بنسبة قليلة على المستهلك، مضيفا أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية لعدد 8 ساعات قليلة.

التمويل

وأكد سهيل المزروعي أن أغلب تمويل الطاقة عموما تأتي من القطاع الخاص عن طريق شراء المنتج ولا يوجد مشكلة تمويل، وهناك لجنة عليا برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع ونتوقع في السنوات الخمس القادمة الإعلان عن مشاريع لتوفير 5 غيغاواط ولا توجد إشكالية في التمويل من البنوك.

الربط الخليجي

وعن الربط الخليجي للكهرباء، قال الوزير الغرض من الهيئة التعامل مع حالات انقطاع الكهرباء، والكهرباء لن تتوقف لأنه نظام متصل والكمية الآمنة هي 1000 ميغاواط ولدينا خط لحوالي 2000 ميغاواط، وتم إبرام عقود لشراء الكهرباء، وأصبحت اقتصادية وممكن أن تستعيد كلفة الربط، وهناك حديث بين هيئة الربط والعراق والأردن والسعودية ومصر وقد تكون لفترة لاحقة الربط مع إثيوبيا ونهدف في الدولة إلى تصدير الطاقة الشمسية إلى دول العالم في المستقبل. وقال دائما نطلب من الهيئات توفير بيانات ورصد أنماط السلوك لدى المستهلكين، والأسعار لدى المواطنين لا تحفز على الترشيد في الاستهلاك، والمستهدف تخفيض الاستهلاك بنسبة 40%.

تحسين مخزون المياه الجوفية

أكد سهيل بن محمد المزروعي أن الوزارة استلمت ملف المياه في العام 2016 وبدأت في 2017 العمل في هذا العام بوضع استراتيجية للأمن المائي والمحافظة على كل قطرة ماء، للاستفادة القصوى من الأمطار في رفع منسوب المياه الجوفية، وتم وضع استراتيجية لتخزين ورفع المخزون المائي في مناطق السدود، ووقف الهدر في المياه ووضع سدود جديدة وإضافات للسدود القائمة والبحث عن مناطق مناسبة للتخزين الاستراتيجي للمياه، والعناية بالأغراض البيئية والسياحية والمائية في الدولة.

وقال تم تكليف بيت خبرة واستشاري ليعمل على إخراج دراسة متكاملة لتحقيق هذه النقاط، وعرض سيناريوهات الحلول، ليتم عرضها على وزارة شؤون الرئاسة والدراسة قائمة ونتوقع أن تنتهي في منتصف هذا العام، مشيرا أن استخدام المياه الجوفية يسمح به لمزارع قليلة، مضيفا أن استراتيجية الأمن المائي تهدف إلى استخدام مياه الصرف الصحي في القطاع الزراعي، وهناك جهود تقوم بها الوزارة في التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية لعمل خطة متكاملة للاستفادة من مياه الأمطار ونحن الآن في طور إعداد الدراسة الشاملة.

وأضاف نعمل مع وزارة تطوير البنية التحتية وهناك خطة لصيانة وتنظيف السدود والمنشآت المائية، واليوم يتم استخدام التقنية الحديثة ومراقبة السدود من فترة سقوط الأمطار إلى بعد تجمع المياه باستخدام طائرات بدون طيار، وهناك فريق يعمل لتلافي أية كوارث مستقبلية قد تحدث للبنية التحتية، مشيرا انه يتم إجراء دراسات مع المراكز البحثية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص في هذا الشأن، لنضع الحلول الناجعة لمعالجة هذا الموضوع الهام ونضع في الوزارة أولوية لموضوع المحافظة على المياه.

وفد "الشورى" السعودي يحضر جانباً من الجلسة

حضر جانباً من أعمال الجلسة وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، حيث أعربت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي عن اعتزاز المجلس الوطني الاتحادي بالمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لما فيه خير ومصلحة شعوب مجلس التعاون الخليجي والشعوب العربية كافة.

التنسيق مع "التربية"

أحال المجلس توصيات موضوع سياسة وزارة الطاقة إلى اللجنة المختصة لوضعها في صورتها النهائية ومنها أهمية قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث العلمي في قطاع الطاقة المتجددة.

معرض عن مشروع حصتك

على هامش أعمال الجلسة اطلعت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وأعضاء المجلس على معرض نظمته القيادة العامة للدفاع المدني، تناول مشروع حصنتك «للمباني والمنازل»، والذي يعد الأول من نوعه للحماية والإنذار والتحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.