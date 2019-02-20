شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع بجلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث تراجع أداء السوق السعودية 0.62%، وفيما ارتفع أداء السوق الكويتية 0.72%، وصعد مؤشر السوق البحرينية 0.96%، تراجع أداء السوق العمانية 0.42%.
وتراجع أداء سوق الأسهم السعودية بواقع 53.23 نقطة أو 0.62% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8516.60 نقطة.
وارتفع أداء السوق الكويتية في ظل تراجع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 39.26 نقطة أو 0.72% وصولاً الى مستوى 5461.12 نقطة.
وارتفعت السوق البحرينية خلال تعاملات جلسة يوم أمس بعد أداء إيجابي لقطاع البنوك التجارية وفي ظل تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 13.19 نقطة أو 0.96% ليقفل عند مستوى 1392.60 نقطة.
سجلت السوق العمانية خسائر في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بضغط من كافة قطاعاتها في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 17.06 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل عند مستوى 4056.90 نقطة.
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