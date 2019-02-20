«التسجيل العقاري» في الشارقة تعزز أمن المعلومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حصلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة على شهادة آيزو 27001:2013، لنظام إدارة أمن المعلومات؛ بعد اجتياز مرحلة التدقيق الخارجي، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام من قبل المعهد البريطاني للمعايير (بي إس آي).

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ويتمثل هذا الإنجاز الجديد في إنشاء نظام متطور؛ لإدارة أمن المعلومات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبمواصفات تقنية متقدمة؛ مثل: أنظمة التشغيل؛ وأنظمة المراقبة والأمن؛ ونظم الحماية، ما يوفر أداء عالياً ضمن التزام الدائرة وحرصها على تحقيق أرقى معايير الجودة والتميز في جميع الخدمات والأنظمة والممارسات، التي تطبقها، وخصوصاً المحافظة على أمن وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء؛ وذلك في إطار من التميز والتكامل والدقة بشكل دائم ومستمر، بما يحقق تطلعات المستثمرين في الأمن والسلامة في ظل ما يشهده الفضاء الإلكتروني من تطور هائل.

وقال عبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: إن الدائرة، وبناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة، تسير بخطوات واضحة وثابتة في طريق التميز والريادة، بما يتماشى مع رؤية الدولة عامة، وإمارة الشارقة خاصة في تبوؤ مواقع متقدمة، وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين من المواطنين والمقيمين، ومجتمع الأعمال المحلي، وإيجاد المبادرات، التي تعزز مكانة الإمارة.

وأكد الشامسي، حرص الدائرة على تسخير أحدث الأنظمة والتقنيات؛ لخدمة المتعاملين؛ وذلك لحماية سرية وسلامة بياناتهم، ومن أهمها نظام إدارة أمن المعلومات «آيزو 27001:2013»؛ وذلك في ضوء التقدم التكنولوجي المتسارع، الذي يشهده العصر الرقمي، الذي نعيشه حالياً؛ حيث أصبحت المحافظة على الأصول المعلوماتية، وبيانات العملاء أحد أهم عوامل النجاح في أي مؤسسة تسعى إلى تطوير خدماتها، وحماية عملائها من كافة المخاطر، التي قد تحدث في ظل تنامي عمليات القرصنة والجرائم المعلوماتية التي فرضت الحاجة، لتوحيد جهود جميع الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة .وقالت سلوى سالم يحيى المهري، مدير إدارة تقنية المعلومات،: إن هذا الإنجاز أتاح للدائرة تحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، أو للتخلص منها بشكل علمي وفاعل.