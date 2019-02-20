«إمباور» تنشئ أول محطة تبريد ذاتية التشغيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحرص مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، على زيادة نسبة تبني الابتكار في جميع القطاعات الحيوية سواء التشغيلية أو الخدماتية، وتعزيز جهودها دعماً للاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي ترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

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بمناسبة «شهر الإمارات للابتكار» الذي نحتفل به في شهر فبراير من كل عام، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الابتكار يبدأ بك»، وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى الاستفادة من التقنيات المبتكرة لاسيما الذكاء الاصطناعي، تعتزم «إمباور» خلال السنة الحالية إنشاء أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم.

وأرست الشركة عقد بدء إنشاء محطة تبريد مناطق في قرية جميرا الدائرية، بقيمة 250 مليون درهم وبطاقة إجمالية تصل إلى 50 ألف طن تبريد، وتعد أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، باستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتعديل تدفق المياه من وإلى محطة التبريد، ونظام سكادا المتقدم الذي يتيح القدرة على قراءة مليونين من البيانات المتعلقة بأبراج التبريد والمبردات والمحولات وإمدادات المياه، كما يتم استخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية (TES) ومياه الصرف المعالجة (TSE) الحاصلتين على جوائز عالمية لإنتاج المياه المبردة وضخها إلى المباني عبر محطات التبادل الحراري المتواجدة في كل مبنى.

وأكد أحمد بن شعفار أن «إمباور» تولي أهمية خاصة للابتكار انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية دبي للابتكار، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، إلى جانب مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العالم في كافة المجالات، حيث إن الابتكار إلى جانب كونه يسهم في رفع كفاءة الطاقة فإنه يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي وجه بتحويل دبي إلى المدينة الأكثر استدامة في العالم.