شكرا لقرائتكم خبر عن «عزيزي» تسلّم «علياء ريزيدنس» في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، عن استكمال 90% من مشروعها «عزيزي علياء ريزيدنس» بمدينة دبي الطبية خلال الشهر الجاري، ما يمهد الطريق أمام تسليم المشروع للعملاء في الوقت المحدد. وسيتم تسليم المنازل في المشروع الذي تبلغ قيمته 470 مليون درهم إلى أصحابها خلال الربع الثاني من عام 2019.
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسلّط نجاحنا باستكمال 90% من المشروع، الضوء على التزامنا الراسخ بالتسليم في الموعد المحدد. ومن خلال موقعه الحيوي وسط مدينة دبي الطبية، وعلى مقربة من خور دبي، سيستقبل المشروع قريباً أول دفعة من قاطنيه ممن سيختبرون أرقى مستويات التصميم عالي الجودة، ومعايير البناء عالمية المستوى».
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