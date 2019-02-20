«مراسي بي آند أو» وشرطة دبي تبحثان تعزيز سياحة الرحلات البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد محمد عبدالعزيز المناعي الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، والمدير التنفيذي لميناء راشد في مجموعة موانئ دبي العالمية أن مراسي «بي آن أو» تحرص على توطيد التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز سياحة الرحلات البحرية، وجعل تجربة زوار دبي سهلة وممتعة، لاسيما في موسم الذروة الذي يشهد إقبالاً كبيراً في عدد السفن البحرية.

جاء ذلك خلال استقبال مراسي «بي أند أو» وفداً من شرطة دبي ضم اللواء طيار أحمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ والعقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ، وكان في استقبال الوفد محمد عبد العزيز المناعي والمسؤولين.

وتناول اللقاء أطر التعاون الثنائي لتسهيل إجراءات المسافرين، بما يحقق سعادتهم، وذلك من خلال بحث ومناقشة إجراءات الرحلات السياحية البحرية في مبنى حمدان بن محمد للمسافرين الذي يعد أكبر مبنى للرحلات البحرية في العالم من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية للرحلات والسياح، كما تم التشاور حول إمكانية إنشاء مركز الشرطة الذكي في المبنى لتجربة سفر رائدة عالمياً.