شكرا لقرائتكم خبر عن 86 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتكافل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، عن تحقيق أرباح صافية كلية بلغت 86 مليون درهم في 2018، مُقابل 64.6 مليون في 2017، بزيادة وقدرها 33%.
وتعود الزيادة المطردة لتفوّق المؤشّرات المالية وغير المالية، إضافة إلى التركيز المتواصل على تقديم خدمة عملاء مُتميّزة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% (ما يعادل 20 فلسا /للسهم). ووافق المجلس على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين يوم الثلاثاء 19 مارس/ آذار المقبل.
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