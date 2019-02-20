86 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتكافل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، عن تحقيق أرباح صافية كلية بلغت 86 مليون درهم في 2018، مُقابل 64.6 مليون في 2017، بزيادة وقدرها 33%.

وتعود الزيادة المطردة لتفوّق المؤشّرات المالية وغير المالية، إضافة إلى التركيز المتواصل على تقديم خدمة عملاء مُتميّزة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% (ما يعادل 20 فلسا /‏للسهم). ووافق المجلس على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين يوم الثلاثاء 19 مارس/‏ آذار المقبل.