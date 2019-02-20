القطاع المصرفي يضيف 35.2 مليار إلى أصوله في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أعلن المصرف المركزي، أن عرض النقد (ن1)، ارتفع بنسبة0.1% من 485.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 486 مليار درهم في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2019.

وانخفض عرض النقد (ن2) بنسبة 0.2% من 1308.4 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2018 إلى 1305.5 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2019.

وارتفع عرض النقد (3) بنسبة 5.0% من 1602.3 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2018 إلى 1603.1 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2019.

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ويرجع الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى ارتفاع بمقدار 0.6 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، مقابل انخفاض بمقدار 0.2 مليار درهم في الودائع النقدية. ويرجع الانخفاض في (ن2) إلى انخفاض بمقدار 3.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من الارتفاع في (ن1). ويعود الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1)، وارتفاع بمقدار 3.7 مليار درهم في الودائع الحكومية (التي وصلت إلى 394 مليار درهم مع نهاية يناير 2019) على الرغم من انخفاض عرض النقد (ن2)

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شامل القبولات المصرفية بنسبة 1.2% (بمقدار زيادة 35.2 مليار درهم)؛ وذلك من 2878 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2018 إلى 2913.2 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2019.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 3.0% (بزيادة مقدارها 5.4 مليار درهم)؛ وذلك من 1656.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2018 إلى 1662 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2019.

وخلال شهر يناير 2019 انخفض إجمالي الودائع المصرفية (بمقدار مليار درهم؛ نتيجة انخفاض بمقدار 0.1 مليار درهم في ودائع المقيمين، وانخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في ودائع غير المقيمين) ليصل إجمالي الودائع إلى 1754.6 مليار درهم مع نهاية يناير العام الحالي.