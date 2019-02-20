أرباح «إتش.إس.بي.سي» مخيبة للتوقعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «إتش.إس.بي.سي» عن نمو أرباحه بوتيرة مخيبة للتوقعات نتيجة ارتفاع التكلفة وهبوط الأسهم، في حين حذر من أن ضعف الآفاق الاقتصادية للصين وبريطانيا سيضع المزيد من العقبات هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي جون فلينت أمس إن البنك يظل حذراً إزاء المخاطر النزولية في البيئة الاقتصادية الحالية والتوترات التجارية العالمية ونزل سهم البنك 4% بعد الإعلان عن الأرباح.

وأعلن البنك أن الأرباح قبل حساب الضرائب بلغت 19.9 مليار دولار لعام 2018 بارتفاع 16% من 17.2 مليار في السنة السابقة، ولكن دون متوسط التوقعات البالغ 22 ملياراً بحسب بيانات رفينيتيف من واقع تقديرات 17 محللاً. (رويترز)