شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «إتش.إس.بي.سي» مخيبة للتوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «إتش.إس.بي.سي» عن نمو أرباحه بوتيرة مخيبة للتوقعات نتيجة ارتفاع التكلفة وهبوط الأسهم، في حين حذر من أن ضعف الآفاق الاقتصادية للصين وبريطانيا سيضع المزيد من العقبات هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي جون فلينت أمس إن البنك يظل حذراً إزاء المخاطر النزولية في البيئة الاقتصادية الحالية والتوترات التجارية العالمية ونزل سهم البنك 4% بعد الإعلان عن الأرباح.
وأعلن البنك أن الأرباح قبل حساب الضرائب بلغت 19.9 مليار دولار لعام 2018 بارتفاع 16% من 17.2 مليار في السنة السابقة، ولكن دون متوسط التوقعات البالغ 22 ملياراً بحسب بيانات رفينيتيف من واقع تقديرات 17 محللاً. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح «إتش.إس.بي.سي» مخيبة للتوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.