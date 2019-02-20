«ناسداك دبي» و«ميناكورب» تروجان لأسواق الإمارات بالمنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ناسداك دبي»، عن تعاونها مع «ميناكورب»، لزيادة وعي المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة بشأن توسيع نطاق فرص الأسواق المالية في الإمارات والمنطقة.

وتتضمن الحملة التي تقدمها «ناسداك دبي» بالاشتراك مع «ميناكورب» دول مجلس التعاون ودولاً أخرى في المنطقة، إضافة إلى حملات إعلامية رقمية موجهة لمجموعة واسعة من المستثمرين. وستركز الحملة بشكل خاص على العقود المستقبلية للأسهم وفئات الأصول الأخرى مثل الأسهم والصكوك والسندات التقليدية.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «يهدف التعاون مع ميناكورب لنشر الوعي محلياً وإقليمياً عن المنتجات والفرص الاستثمارية في دولة الإمارات وتسهيل الوصول إليها، حيث توفر الدولة أدوات استثمارية وأوراقاً مالية جذابة لجميع فئات المستثمرين».

وقال فتحي بن قريرة، الرئيس التنفيذي لميناكورب: «تقوم أسواق دولة الإمارات بدور محوري في المنطقة من حيث جودة فئات أصولها وتنوعها بالإضافة إلى البنية التحتية للتداول وتنظيمه الذي يعزز ذلك».