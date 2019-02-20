«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون مع البوسنة وقيرغيزستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أحمد أغرليتش رئيس غرفة التجارة في البوسنة والهرسك والوفد المرافق له، وذلك لبحث تكثيف التبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة أبوظبي والبوسنة والهرسك.

تناول اللقاء سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي تحديداً مع جمهورية البوسنة والهرسك.واستقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، تشينغيز إشيمبيكوف السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية القيرغيزية والوفد المرافق له، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التعاون التجاري المشترك مع قيرغيزستان.