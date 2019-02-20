شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تبحث التعاون مع البوسنة وقيرغيزستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أحمد أغرليتش رئيس غرفة التجارة في البوسنة والهرسك والوفد المرافق له، وذلك لبحث تكثيف التبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة أبوظبي والبوسنة والهرسك.
تناول اللقاء سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي تحديداً مع جمهورية البوسنة والهرسك.واستقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، تشينغيز إشيمبيكوف السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية القيرغيزية والوفد المرافق له، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التعاون التجاري المشترك مع قيرغيزستان.
كانت هذه تفاصيل خبر «غرفة أبوظبي» تبحث التعاون مع البوسنة وقيرغيزستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.