مجموعة واسعة من المعدات والعروض في سوق التنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يقدم سوق التخييم والدراجات في سوق التنين، فرصة لاستكشاف ما يقدمه من مجموعة منتجات واسعة تشمل مستلزمات الدراجات الهوائية الأساسية ولوازم التخييم والمغامرات الخارجية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده سوق التخييم والدراجات خلال العام الماضي، ويجمع سوق التنين بينهما هذا العام ليقدم كافة المنتجات الرائعة ضمن منصة واحدة مع العديد من العروض الترويجية المذهلة ابتداءً من 20 فبراير حتى 9 مارس.

يقع معرض الدراجات الهوائية والتخييم في الطابق الأرضي في سوق التنين 2 ويفتتح أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً.

سيحظى محبو الأنشطة الخارجية بفرصة الاختيار من بين المجموعة الواسعة من الدراجات الهوائية والسكوتر وأجهزة الوقاية التي تشمل الخوذات وواقي الركبة والقفازات والمصابيح وزجاجات المياه والمضخات، إلى جانب الخيم والأثاث المتنقل ومواقد الطهي والسخانات وأغطية النوم ومبردات المياه ومعدات الشواء والفحم والحطب وغيرها الكثير.