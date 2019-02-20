8 % نمو صادرات الألبان الأمريكية إلى الإمارات 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغ حجم الصادرات الأمريكية من منتجات الألبان إلى الإمارات في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 نحو 11 ألف طن متري بقيمة 45 مليون دولار، بنسبة نمو 3% من حيث الحجم و8% من حيث القيمة، فيما تستضيف الدولة نحو 40 شركة تمثل 40 علامة تجارية.

وقالت نينا بخت حلال، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لدى مجلس تصدير الألبان والأجبان الأمريكية ل«الخليج»: يشارك وفد «المجلس» في جلفود 2019 بوفد من 22 شركة من المنتجين والمصدرين، وقد لاحظنا بوادر نمو تدريجي واضحة لصادرات أمريكا من الألبان لأسواق الخليج.

وبلغ حجم صادرات الألبان والأجبان الأمريكية إلى الشرق الأوسط والمغرب ومصر (62,882.4 طن متري) ما يعادل 224 مليون دولار حتى نوفمبر 2018، كما يتوقع أن تستحوذ المنطقة وشمال إفريقيا على 24% من واردات منتجات الألبان والأجبان العالمية مع حلول عام 2027.

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وأضافت، ننظر بتفاؤل لعام 2019، ونعتقد أن وتيرة النمو ستزداد هذا العام مقارنة ب 2018، في ظل المبادرات الحكومية وقرب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث يأمل التجار والمستوردون نمواً كبيراً لصادراتهم إلى دولة الإمارات.

وأوضحت حلال، أن من شأن تأشيرة الدخول طويلة الأمد لفترة 10 سنوات، فضلاً عن النمو السنوي المرتقب في قطاع السياحة، سيعملان على تعزيز التجارة بين الدولتين في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة السابعة بين أبرز الوجهات المفضلة للتوسع بين تجار التجزئة الدوليين، حيث يعتبر العديد منهم دبي نقطة دخول مهمة للمنطقة، علاوة على ذلك، ما زالت دبي مركزاً رئيسياً لإعادة التصدير، حيث يدخل العديد من المنتجات المستوردة إلى دبي لأغراض إعادة التصدير إلى العراق والمملكة العربية السعودية وباكستان وماليزيا، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

وقالت حلال: تستند أهمية الإمارات إلى نجاحها في تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الطاقة. مما سمح بتحقيق نمو هائل في قطاعات السياحة، والضيافة وتجارة التجزئة وخدمات الطعام وتصنيع الأغذية وتجهيزها.