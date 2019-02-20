شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..شعبة الأدوات المنزلية تناقش خطة الأسعار الجديدة عقب تراجع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لمناقشة المواصفات والجودة للأدوات المنزلية بحضور رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة. Advertisements ومن المقرر أن تستعرض الشعبة بيان أسعار الأدوات المنزلية الجديدة بعد انخفاض أسعار الدولار، إضافة إلى التطرق لبحث معوقات التصدير لصغار المنتجين وفتح أسواق جديدة، وكذلك العقبات التى تواجه السوق والتجار وطرح حلول لها.

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