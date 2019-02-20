شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت ترتفع قليلاً بدعم من نتائج وول مارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، مع تلقى معنويات المستثمرين دعمًا من نتائج جيدة لوول مارت واستئناف المباحثات التجارية الرفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 8.07 نقطة، أو ما يعادل 0.03 بالمئة، إلى 25891.32 نقطة.

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وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.19 نقطة، أو ما يعادل 0.15 بالمئة، إلى 2779.79 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 14.36 نقطة، أو 0.19 بالمئة، مسجلا 7486.77 نقطة.