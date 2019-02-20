في ظل "الركود".. هل يرتفع معدل النمو في قطاع السيارات إلى نحو 15 في المئة؟

مصراوي - كتب - محمود أمين:

علق أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على التقارير الأجنبية التي تتحدث عن نمو قطاع السيارات المصري خلال 2019 الجاري مقارنة بما حققه السوق في العام الماضي.

وقال شرباص لمصراوي إنه "لا يتوقع صدق هذه التوقعات على مستوى سيارات الركوب (الملاكي) التي يعتمد عليها قطاع السيارات بشكل شبه كامل في نسب المبيعات، وخاصة في ظل حالة الركود التي تسود السوق منذ عدة أشهر".

وأضاف أن "معدلات النمو قد ترتفع بقطاع الشاحنات وسيارات النقل الجماعي استنادًا إلى حالة الحراك التي يشهدها الاقتصاد القومي...