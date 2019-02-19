شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري في الشهر القادم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ارتفاع إنتاج البلاد من النفط الصخري خلال الشهر المقبل مقارنة بفبراير/شباط الجاري.
وكشفت الوكالة الحكومية عن توقعاتها بزيادة إنتاج واشنطن من السبعة حقول الرئيسية التي تنتج الخام الصخري بحوالي 84 ألف برميل يومياً لتسجل 8.398 مليون برميل يومياً خلال مارس/آذار القادم.
وأضافت الوكالة الأمريكية أن الحوض البرمي سوف يشهد أكبر زيادة في إنتاج النفط الصخري بواقع 43 ألف برميل يومياً في ارس/آذار من فبراير/شباط.
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